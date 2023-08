Benefiz mit Jutta Treiber

Im Rahmen der Ausstellung „Wir tanzen auf dem Vulkan“ mit Werken von Fria Elfen, Ilse Hirschmann, Gudrun Kainz, Andrea Trabitsch, Annelie Wagner und Eef Zipper in der Werkstatt für Kunst und Leben in Müllendorf findet am Dienstag, dem 29. August, ein Benefiz-Lesefest statt. Dabei wird die Oberpullendorfer Autorin Jutta Treiber aus ihren eigenen Werken lesen. Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr. Für die musikalische Umrahmung wird Waltraud Theil sorgen.

Das Benefiz-Lesefest ist eine Veranstaltung der Werkstatt für Kunst und Leben gemeinsam mit der Bücherei Müllendorf. Der Erlös wird an ein Schulprojekt in Sri Lanka gespendet.