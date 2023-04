Werbung

„Autoren sind nutzlos, das ist leider so“, mit bewusst provokanten Sprüchen wie diesem gepaart mit einer gehörigen Portion trockenem Humor und einer Prise Selbstironie fesselte Colin Hadler die Schüler der dritten und vierten Klasse des Gymnasiums von der ersten Minute an. Aber, so Hadler weiter: „Wir können uns in Menschen hineinversetzen, in ihre Gefühle und Emotionen.“ Wohl mit ein Grund dafür, dass er seine Bücher den Jugendlichen nicht mit einer klassischen Lesung nahe bringt, sondern vielmehr in einer Art humorvoller Performance, die er selbst als Lesekabarett bezeichnet. „In meinen Büchern erzeuge ich keine Toten, ich erzeuge nur Kompost – das ist meine Ermordungsphilosophie“, schilderte der Autor den Schülern dabei Erlebnisse rund um die Entstehung seiner Bücher. Schon mit 15, 16 Jahren hat er seinen ersten Roman „Hinterm Hasen lauert er“ geschrieben, weil er „als Jugendlicher ein Buch in Jugendsprache schreiben wollte.“ Seine Mission ist es, Jugendliche wieder zum Lesen zu bringen. Mittlerweile ist das vierte Buch des 21-Jährigen, „Exilium“, erschienen und er erreicht mit seinen Lesungen der besonderen Art rund 8.000 Schüler und Schülerinnen pro Jahr.

