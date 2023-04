„Sunny und Honey“ auf Tour durch den Bezirk Oberpullendorf

In der Gemeindebücherei in Kaiserdorf tummelten sich am Freitagnachmittag allerlei bunte Gestalten - allen voran die beiden Hühner Sunny und Honey, die Sabine Rabel in ihren Büchern zum Leben erweckt. Sie stellte den zweiten Band „Sunny und Honey - Total verknallt“ vor und brachte den Kindern auch einiges zum Thema Hühner näher. Rabel war auch in den Kindergärten Kobersdorf und Oberpetersdorf sowie am Gemeindeamt in Weingraben zu Gast, um ihr Buch vorzustellen.

In Oberpetersdorf war Sabine Rabel im Kindergarten zu Gast. Foto: Kindergarten Oberpetersdorf, Kindergarten Oberpetersdorf

Sabine Rabel begeisterte auch die Kinder aus dem Kindergarten Kobersdorf. Foto: Kindergarten Kobersdorf, Kindergarten Kobersdorf

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.