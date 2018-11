Zwischen dem 25. November, dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, und dem 10. Dezember, dem Internationalen Tag der Menschenrechte, erstrahlen weltweit Gebäude in Orange – eines davon ist die Pfarrkirche Lockenhaus, die am 2. Dezember anlässlich des Adventkonzerts der Soroptimistinnen in oranges Licht getaucht wird.

Aktion Orange the World“. Testimonial der Aktion, im Rahmen derer die Kirche Lockenhaus Orange beleuchtet wird, ist Schauspielerin Ursula Strauss. | Alois Weber/ UN Women NKÖ

Grund dafür ist die Kampagne „Orange the world: end violence against women and girls“ von UN Women, die während der 16 Tage gegen Gewalt an Frauen umgesetzt wird. Die Soroptimistinnen setzen beim Adventkonzers mit dem Musikverein Dörfl ein weithin sichtbares oranges Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Weltweit ist nämlich immer noch jede dritte Frau Opfer psychischer, physischer oder sexueller Gewalt. Der Erlös des Adventkonzerts kommt in Not geratenen Familien im Bezirk zugute. Karten für das Konzert am 2. Dezember (15.30 Uhr) können unter 0676/495 81 49 und 0664 / 932 90 22 bestellt werden.