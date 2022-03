Jugend zeigte sich fit in Sachen Feuerwehr

Werbung Bildung Laptops und MINT am GYM Oberschützen

In sechs verschiedenen Stufen stellten Feuerwehrjugendmitglieder aus dem ganzen Bezirk ihr Wissen unter anderem über Organisation, Verhaltensregeln, Fahrzeuge, Geräte sowie Unfallverhütung unter Beweis und das nicht nur in der Theorie, denn es standen etwa auch Knotenkunde und das Kommandieren einer Gruppe am Programm.

Insgesamt wurden zur Freude von Bezirksjugendreferentin Barbara Wessely 328 Wissensteststufen erfolgreich absolviert. Von den tollen Leistungen der Jugendlichen überzeugten sich auch Landesjugendreferent Christian Doczekal, Bezirkskommandant Martin Reidl und sein Stellvertreter Kurt Kappel.

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.