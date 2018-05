Die Unternehmensgruppe Fuchs aus dem mittelburgenländischen Lockenhaus feierte am Wochenende sein 35-jähriges Firmen-Bestehen mit einer Jubiläumshausmesse.

Neben zahlreichen Besuchern, Kunden und Partnern gratulierten auch Landeshauptmann Hans Niessl, Lockenhaus Bürgermeister Christian Vlasich, WKO-Direktor Rainer Ribing, WKO-Regionalstellenobmann Stefan Kneisz, WKO-Regionalstellenleiter Freddy Fellinger, WKO-Fachgruppengeschäftsführer Karl Tinhof, AK-Vizepräsident Heinz Kulovits, Oberloisdorf Bürgermeister Manfred Jestl, SPÖ-Bezirksgeschäftsführer Michael Kefeder, Judit und Thomas Gager vom Lockenhauser Unternehmen Gager-Parkett sowie Heiling-Eis Chef Joachim Kitzwögerer den beiden Geschäftsführern Josef und Alexander Fuchs.

„Der Eifer und das Feuer der Mitarbeiter sind härter als Stahl“

Für Geschäftsführer Alexander Fuchs sind die 68 Mitarbeiter und die Familie die wichtigsten Säulen für den Erfolg. „Für uns ist kein Auftrag zu klein aber auch keiner zu groß“, informierte der Geschäftsführer. Vater Josef Fuchs überlegte vor 35 Jahren, ob er weiter nach Wien pendeln oder sich selbstständig machen soll. Er entschied sich trotz starker Konkurrenz für zweiteres. „Der Eifer und das Feuer unserer Mitarbeiter sind härter als Stahl“, so Josef Fuchs.

„Es macht mich stolz, so ein Vorzeigeunternehmen in unserer Heimat Burgenland zu haben“

Lockenhaus Bürgermeister Christian Vlasich schätzt die Unternehmensgruppe Fuchs als verlässlichen Partner. „Die Firma Fuchs bietet den Menschen in der Region viele Arbeitsplätze, die das Fundament des Betriebes sind. Zudem leistet der Leitbetrieb eine vorbildliche Lehrlingsausbildung“, teilte der Ortschef mit. Zum Jubiläum wurden für eine firmeneigene Lehrwerkstätte zur vertiefenden Ausbildung des Facharbeiternachwuchses und für ein neues hochmodernes Bürogebäude sowie für eine Biomasseheizung 1,1 Millionen Euro aufgewendet.

Im südburgenländischen Rechnitz wurde zudem eine neue Filiale eröffnet. Landeshauptmann Hans Niessl meinte bei seiner Rede: „Ein Danke an die Firma Fuchs. Ein Vorzeigeunternehmen mit einem burgenländischen Erfolgsrezept. Ich bin stolz, dass so ein Unternehmen in unserer Heimat Burgenland angesiedelt ist.“ Nach der Segnung des neuen Firmengebäudes durch Pfarrer Johannes Pratl wurden die Gäste vom Catering Kraill mit leckeren Speisen verköstigt.