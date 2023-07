Literatur und Schnaps gab's in Lockenhaus

Bereits zum achten Mal fand das von der Bibliothek veranstaltete „Lockenhaus liest“ statt, im Zuge dessen das Interesse für Bücher und Lesen in alle fünf Ortsteile „hinausgetragen“ wird. Dieses Mal stand neben der Literatur auch Wissensvermittlung im Mittelpunkt, denn es wurde in den Ortsteilen nicht nur gelesen, sondern auch zum gewählten Leitthema „Schnaps und Schnapsbrennen“ vorgetragen. So erfuhren die Veranstaltungsteilnehmer etwa, dass man nur eigenes Obst brennen darf und man guten Schnaps nur aus reifem, gesundem Obst herstellen kann.