Das für 3. April geplante Passionskonzert „T.Raumerlebnis Orgelklang“ in der Pfarrkirche Lockenhaus mit Orgelfestival-Intendant Wolfgang Horvath an der Orgel wurde auf 8. April verschoben und kann an diesem Tag ab 19 Uhr via Facebook-Livestream verfolgt werden. Das Kerzenlichtkonzert möchte mit Werken von Bach, Widor und anderen auf die Osterwoche einstimmen. Infos auch auf https://www.orgelfestival.at/.