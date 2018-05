Die Schedl-Mühle ist nur mehr eine von vier burgenländischen Mühlen, die noch tatsächlich als Mühlenbetrieb geführt werden. Im Rahmen des Tags der offenen Mühlentür zu Pfingsten konnte man eine Betriebsbesichtigung machen und beim Schälen, Reinigen und Mahlen von Getreide mit historischen und modernen Maschinen dabei sein. Rund 200 Tonnen Getreide pro Jahr - Weizen, Roggen und Dinkel – werden in der Schedl-Mühle gemahlen.

Darüber hinaus werden rund 2.000 Tonnen Dinkel geschält. Müller Julius Schedl hat die Mühle vor mehr als 30 Jahren übernommen. „Von der Technik her ist es noch immer ähnlich“, so Schedl. „Die Rahmenbedingungen wie die Gesetze haben sich aber stark geändert.“ Außerdem kann sich die Mühle mittlerweile zahlreicher Privatkunden erfreuen und es werden immer mehr. „Sogar aus dem Seewinkel kommen Kunden“, so Schedl.

Beim Tag der offenen Tür konnte man Bierbrot und diverse Dinkelprodukte verkosten. Da Schedl in einigen Jahren seinen Ruhestand antreten wird, ist er bereits jetzt auf der Suche nach jemandem, der den Betrieb weiterführen möchte. „Das ist eine sehr abwechslungsreiche Tätigkeit“, so Schedl. Und abschließend: „Brot braucht man immer, das ist eine Lebensstellung.“