Balkanrunden in Buchform

Norbert Matkowits war einer der ersten, der nach dem Fall des Eisernen Vorhangs bis zum Kaukasus vorgedrungen ist und vor Ort Land und Leute erforscht hat. Seine Erlebnisse hat er 2022 im Sammelband „Abenteuer Osten“ veröffentlicht. Nun bra hte er sein siebentes Buch, seinen neuen Reiseführer „Bakanrunden ans Mittelmeer und ans Schwarze Meer“ heraus.

Die erste Runde geht über Rumänien, Bulgarien, Griechenland, Albanien, Montenegro und Kroatien zurück ins Burgenland, die zweite ans Schwarze Meer mit Besuch in Odessa. Matkowits‚‘Lieblingsland am Balkan ist Montenegro aufgrund seiner Vielseitigkeit und seiner Superlative. „Seit den 80ern besuche ich ebenda den längsten Sandstrand Europas, so oft es geht. 2022 nahmen wir uns drei Wochen Urlaub für die 5000 Kilometer lange Balkanrunde. Meine kulturinteressierte Sozia Johanna entschleunigte die Reise. Wir hatten Gelegenheit, Land, Leute und Kultur kennen zu lernen und ich konnte die Veränderungen beobachten seit meinen ersten Besuchen“, schildert Matkowits.

„Die reich gegliederte Küstenregionen, die Zeugen der Geschichte sowie die Vielfalt der Kulturen machen den Balkan zu einem der lohnendsten Reiseziele für Motorradfahrer, Autofahrer, Camper und alle, die einen tollen Urlaub planen.“

