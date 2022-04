159 Personen geschleppt: 3,5 Jahre Haft

Werbung Bildung Laptops und MINT am GYM Oberschützen

In der Nacht von 4. auf 5. November 2021 hatte ein 34-jähriger Moldawier zehn Flüchtlinge bei Lutzmannsburg nach Österreich gebracht. Wenig später wurde er verhaftet. Der Mann gestand, insgesamt 159 Flüchtlinge nach Österreich gebracht zu haben. Teilweise war er als Fußschlepper tätig gewesen, teilweise als Beifahrer in einem Begleitfahrzeug. Die umfangreichste Schleppung wurde mit einem Lkw durchgeführt, in dem 53 Personen transportiert wurden. Bei dieser befand sich der Moldawier in einem vorausfahrenden Fahrzeug.

Am Montag dieser Woche stand er wegen der Schleppungen am Landesgericht Eisenstadt vor einem Schöffensenat. Er bekannte sich schuldig und gab an, dass ihm pro geschleppter Person 50 Euro versprochen worden seien. Erhalten habe er nur 3.000 Euro. Der Schlepperorganisation habe er sich aus Geldmangel angeschlossen. Als Fabriksarbeiter habe er in seiner Heimat nur 300 bis 400 Euro pro Monat verdient. Wegen eines Unfalls müsse er 7.000 Euro Schulden bezahlen, außerdem müsse er Alimente für seinen Sohn überweisen. Der Schöffensenat unter dem Vorsitz von Richterin Birgit Falb verurteilte den Mann zu dreieinhalb Jahren Haft. 3.000 Euro wurden für verfallen erklärt, diesen Betrag muss er an den Staat Österreich bezahlen. „Ohne Geständnis hätte er eine deutlich höhere Strafe bekommen“, so die Richterin.

Das Urteil ist rechtskräftig.

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.