„Kennen Sie eine Familie, der es in letzter Zeit wirklich nicht gut gegangen ist? Die Notfälle oder Schicksalsschläge durchmachen musste? Familien, die eine traurige oder schwere Zeit hinter sich haben. Eine Zeit, in der vor allem die Kinder gelitten haben, zu kurz gekommen sind, selbst Opfer oder Patient waren – aufgrund der Familiensituation einfach nicht Kind sein konnten oder durften. Wir möchten diesen Kindern eine Chance bieten, zumindest ein paar Tage wieder unbeschwert Kind zu sein“, so der All in Red-Geschäftsführer Thomas Angerer.

Insgesamt werden 24 Familien-Gutscheine für je 3 Übernachtungen mit All Inclusive Verpflegung, Thermeneintritten und einem Fahrtkostenzuschuss von bis zu 50 Euro an Familien in Not vergeben. Jeden Tag im Advent, vom 1.-24. Dezember, wird eine Familie ausgewählt und bekommt einen Gutschein geschenkt. Im Rahmen eines Adventkalenders auf www.allinred.at und auf Facebook wird kurz die Geschichte, ohne Namen und Fotos, erzählt.

„Wenn Sie eine Familie kennen, bitten wir Sie, uns bis zum 17. November eine Mail an christkind@allinred.at zu schicken. Wir würden uns Informationen über die Geschichte der Familie und deren Kontaktdaten wünschen“, ergänzt Angerer. Diese Familien bekommen dann den Gutschein zugeschickt und bekommen die Möglichkeit ein ganz besonderes Weihnachtsfest erleben zu können.