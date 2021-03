Glückssterne zaubern Kinder ein Lächeln ins Gesicht .

Die Sonnentherme Lutzmannsburg sagt Danke an die großzügigen Spender, die unglaubliche 730 Glückssterne im Rahmen der Weihnachtsaktion gekauft haben. Diese wurden nun an die Kinder bzw. Familien in sozialen Einrichtungen des Landes zugestellt.