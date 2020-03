Hotelbetreiberin Eva Pap und Literaturkritiker Anton Thuswaldner luden am vergangenen Wochenende erstmals zum Literaturfestival ins Hotel Xylophon ein. Bei der Eröffnung am Freitag wurde auch die Siegerin des ersten „Xylophon-Literaturpreises für das beste zweite Buch“ bekannt gegeben. Die Salzburgerin Irmgard Fuchs konnte sich über diese Auszeichnung freuen. „Das zweite Buch zu schreiben ist so viel härter als das erste. Es fordert einen richtig heraus, daher freue ich mich sehr über diese Wertschätzung“, so die Preisträgerin. Am Samstag und Sonntag folgten Lesungen von Verena Staufer, Almut Tina Schmidt, Thomas Stangl, Lukas Meschik, Michaela Frühstück, Katharina Janoschka, Egon-Christian Leitner und Olga Flor sowie Autorengespräche zwischen Anton Thuswaldner, Peter Henisch und Andras Forgach.