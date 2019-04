Im festlichen Ambiente des Wiener Odeon Theaters wurden Neptun Wasserpreis in fünf Kategorien durch Bundesministerin Elisabeth Köstinger und Vertretern der österreichischen Wasserszene verliehen. Die feierliche Verleihung des Landessiegers in der Kategorie „WasserGEMEINDE 2019“ für das Projekt „Naturerlebnisweg Alter Mühlbach“ fand durch Landesrat Heinrich Dorner, Baudirektor Wolfgang Heckenast und Gerald Hüller am Gemeindeamt in Lutzmannsburg statt.

Der Neptun Wasserpreis ist der österreichische Umwelt- und Innovationspreis zu Themen rund ums Wasser. Er wurde 1999 gegründet, um die Bedeutung der Ressource Wasser zu verdeutlichen – speziell in den Bereichen Leben, Umwelt, Wirtschaft, Wissenschaft, Kunst und Gesellschaft. Mit dem Neptun Wasserpreis wird die Wertschätzung für das Wasser und seine nachhaltige Nutzung in Österreich gefördert.