Am vergangenen Wochenende hatten Weinliebhaber und Naturbegeisterte drei Tage lang die Gelegenheit die Lutzmannsburger Weine sowie kulinarische Spezialitäten aus der Region im einmaligen Ambiente am Hochplateau zu genießen und den Sommerausklang in den Rieden zu feiern.

Kinder und Familien erwarteten ein spannendes Weinrieden-Spürnasenquiz entlang der 2,5 Kilometer langen Strecke sowie Goodies von der Sonnentherme Lutzmannsburg-Frankenau.