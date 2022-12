Stärkstes Tourismus-Jahr aller Zeiten

Werbung

Die Tourismusberichte für die Sommersaison 2022 bestätigen die sich schon abzeichnende Tendenz der Vormonate, dass das Jahr 2022 zum stärksten Jahr für die Thermengemeinde werden kann. Knapp 254.000 Übernachtungen verzeichnet Lutzmannsburg im Zeitraum von Jänner bis Oktober 2022. Das sind 15,8 Prozent mehr als im Jahr 2019, dem letzten durchgängigen und sehr erfolgreichen Tourismusjahr vor der Pandemie.

Betrachtet man nur den Oktober, wurde im Vergleich zu 2019 ein Plus von 23,9 Prozent erzielt. Auch der Vergleich zum überaus starken Vorjahr 2021 kann sich sehen lassen: Der Rekordsommer 2021 wurde um 2,2 Prozent übertroffen, im Oktober 2022 verzeichnet Lutzmannsburg ein Plus von 6,1 Prozent an Übernachtungen im Vergleich zu 2021. Im landesweiten Monatsranking für den Oktober kann mit 23.442 Übernachtungen der 2. Platz nach Bad Tatzmannsdorf erreicht werden.

„Unsere Betriebe in Lutzmannsburg, allen voran die Sonnentherme als Leitbetrieb und die zahlreichen großen und kleinen Gastgeberbetriebe, machen einen hervorragenden Job. Mit der klaren Positionierung als Familientherme sowie stets neuen Produktinnovationen ist die Sonnentherme das Reiseziel schlechthin für große und kleine Gäste. Die Virtual Reality-Rutsche, das neue 5D-Kino, der moderne Eco-Eislaufplatz mit der innovativen, ökologischnachhaltigen Glice Synthetikeisbahn und abwechslungsreiche Showprogramme locken Familien aus ganz Österreich und angrenzenden Nachbarländern an. Und das über das gesamte Jahr hinweg“, so Brigitta Pelzer, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Mittelburgenland-Rosalia.

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.