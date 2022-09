Xylophon-Literaturpreis zum 3. Mal vergeben

Werbung

Am Freitag fand im Hotel Xylophon die Eröffnung des dritten Xylophon-Literaturfestivals statt. Im Rahmen dessen wurde der dritte Pegasus-Literaturpreis für das beste zweite Buch an Ljuba Arnautović vergeben. 2021 erschien ihr zweiter Roman „Junischnee“, in dem sie mitreißend über das Schicksal ihrer eigenen Familie in der Zeit des Zweiten Weltkriegs und danach erzählt.

„Ich liebe Literatur und Sprache, daher finde ich es wunderbar, den Pegasus-Preis erhalten zu haben. Er ist eine Bestätigung für mich, dass es mir gelungen ist, mit meinem Roman Menschen zu berühren“, so die Autorin.

Die Idee für den Pegasus-Preis stammt von den Hotelbetreibern Eva Pap und Alois Navara. Die Koordination des Festivals erfolgt durch Literaturwissenschaftler Anton Thuswaldner.

Von Freitag bis Sonntag gab es Lesungen von Ljuba Arnautović, Vladimir Vertlib, und Hanna Sukare sowie ein Gespräch mit Alexander Kluy und eine Podiumsdiskussion mit Laszlo Földenyi und Andras Forgach. Werke der Künstler Zoltan Pap und Hannah Pichler sowie eine Darbietung von Pianistin Kateryna Titova rundeten das Programm ab.

