Vater von ertrunkenem Mädchen vor Gericht: „Wäre am liebsten tot“

Das Medieninteresse an dem Prozess gegen den 39-jährigen Vater des ertrunkenen Kindes war so groß, dass Richterin Birgit Falb das Strafverfahren in den Schwurgerichtssaal verlegen musste.

Dort half Verteidiger Manfred Arbacher-Stöger seinem Mandanten, das Gesicht vor den Kameraleuten und Fotografen zu verbergen.

Staatsanwalt Heinz Prinke hielt dem Angeklagten vor, dieser habe die gebotene Aufmerksamkeit außer Acht gelassen, als beim Thermenbesuch am 4. März seine fünfjährige Tochter ohne die Begleitung einer erwachsenen Person und ohne Schwimmhilfe in ein 1,9 Meter tiefes Becken sprang. Dadurch habe er grobfahrlässig den Tod des Mädchens herbeigeführt.

Fünfjährige konnte nicht schwimmen

Während er selbst 20 Minuten lang im Thermenrestaurant saß, hatten sich die Fünfjährige und ihre sechsjährige Schwester in den Schwimmbadbereich begeben. Die Fünfjährige, die nicht schwimmen konnte, sprang ins Wildbach-Becken und versank im Wasser.

Ein Badegast zog das Kind aus dem Wasser. Am Beckenrand wurde es animiert, dabei musste die sechsjährige Schwester zusehen. In einer Klinik in Wien wurde noch stundenlang um das Leben der Fünfjährigen gerungen. Am nächsten Tag verstarb das Kind jedoch.

Verteidiger: „Er ist ein gebrochener Mensch“

„Er ist seit diesem Vorfall ein gebrochener Mensch“, sagte der Verteidiger. Sein Mandant werde sich „diesen fatalen Fehler bis zum Ende seiner Tage nicht verzeihen können“.

„Schuldig“, bekannte sich der Angeklagte. „Wollen Sie etwas sagen?“, fragte die Richterin.

Daraufhin brach der 39-Jährige in lautes Schluchzen aus. „Ich wäre am liebsten tot“, weinte er.

„Haben Sie eine Erklärung, warum Sie 20 Minuten weggingen?“, fragte die Richterin.

„Ich weiß nicht“, antwortete der Angeklagte, sichtlich um Fassung ringend. Er könne es sich nicht erklären. Er habe darauf vertraut, dass die Töchter nicht ins Wasser springen würden.

Richterin: „Wie geht es Ihnen damit?“

„Wie geht es Ihnen damit?“, erkundigte sich die Richterin.

„Schlecht, ganz schlecht“, antwortete der Angeklagte unter Tränen.

Aufgrund des Geständnisses mussten die fünf von der Staatsanwaltschaft beantragten Zeugen nicht befragt werden.

Nach 20 Minuten war bereits der Staatsanwalt mit seinen Schlussanträgen am Wort. Er zählte die Milderungsgründe auf, unter anderem sei mildernd zu werten, dass der Angeklagte den Tod der eigenen Tochter verursacht hatte.

„Dass er seit diesem Vorfall ein gebrochener Mann ist, sehen Sie selber“, sagte der Verteidiger.

Sechs Monate bedingt um 2.700 Euro Geldstrafe

Der 39-Jährige der grobfahrlässigen Tötung seiner Tochter schuldig gesprochen und zu sechs Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung und zusätzlich zu einer unbedingten Geldstrafe in der Höhe von 2.700 Euro verurteilt.

An die Kindsmutter und an die Schwester des ertrunkenen Mädchens muss er je 15.000 Euro Trauerschadengeld bezahlen. Die Schwester soll damit auch für den Schock entschädigt werden, den sie erlitt, als sie bei der Reanimation der Fünfjährigen zusehen musste.

Der Angeklagte nahm dieses Urteil an. Der Staatsanwalt gab keine Erklärung ab. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.