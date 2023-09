„Blühende Straßen“ in Weppersdorf

Im Rahmen des österreichweiten Straßenmalbewerbs „Blühende Straßen“ war Verkehrslandesrat Heinrich Dorner in der Volksschule Weppersdorf zu Gast. Der Bewerb findet im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche von 16. bis 22. September statt. Im Burgenland nehmen heuer 23 Volksschulen mit rund 1.600 Kindern an dieser Aktion teil und gestalten an einem Tag während der Europäischen Mobilitätswoche einen Straßenabschnitt vor der Schule mit Straßenmalfarben. Fünf Volksschulen (St. Martin/Raab, Siegendorf, Zemendorf, Rattersdorf und Frauenkirchen) malen dieses Mal mit langanhaltenden Farben, die je nach Witterung bis zu einem Jahr und länger sichtbar sind. Diese Schulen setzen auch eine Woche lang einen Schwerpunkt im Unterricht zum Thema „klimafreundliche Mobilität“.

„Klimafreundliche Mobilität ist die Mobilität der Zukunft. Daher ist es wichtig, schon bei den Jüngsten ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Mobilitätsbildung für Kinder und Jugendliche ist zudem ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die Erreichung der Klimaziele im Verkehrsbereich. Generell ist die Straßenmalaktion ein wichtiger Beitrag zur Umsetzung der Mobilitätswende und wird daher sehr gerne vom Land Burgenland unterstützt“, betonte der Verkehrslandesrat. Und Vizebürgermeister Marcel Geissler meinte: „Es freut mich, dass die Volksschule Weppersdorf an dieser Aktion teilnimmt. Den Kindern macht es Spaß und man kann sie spielend bereits frühzeitig für das Thema Klima und Verkehr begeistern. Eventuell ist es auch ein kleiner Beitrag, um den Verkehr im Bereich des Kindergartens und der Volksschule ein wenig einzudämmen“, meint Vizebürgermeister Marcel Geissler.



Folgende weitere Schulen sind heuer bei der Straßenmalaktion mit Straßenkreiden dabei: St. Andrä, Sieggraben, Buchschachen, Mühlgraben, Neufeld, Horitschon, Ritzing, Unterpetersdorf, Wiesen, Schattendorf, Draßburg, Müllendorf, Halbturn, St. Georgen, Kleinhöflein, Eisenstadt und Mattersburg.

Eine Jury honoriert die innovativsten und blühendsten Straßen in ganz Österreich. 2022 gewann die Volksschule Neudörfl den ersten Platz.