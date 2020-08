Beim Kartoffelhof Dorner kann man die leeren Kartoffelsäcke wieder zurückbringen.

„Die Kartoffeln werden trocken und schonend aus der Erde gebracht und dann in luftige Raschelsäcke verpackt. Wir schweißen unsere Kartoffeln nicht lieblos in Plastik ein. Die Säcke wären zu schade, um sie nur einmal zu verwenden“, führt Josef Dorner aus. Die Säcke werden wieder aufbereitet und dann wieder als Verpackungsmaterial benutzt. „Die Aktion wird auch sehr gut von den Leuten angenommen, die Tonne für die leeren Säcke ist immer voll. Wir sind sehr froh, dass die Leute so umweltbewusst sind“, so Dorner weiter.

Auch aus der Gastronomie erhalte man leere Säcke zurück. Man erspare sich durch die Rücknahme und Wiederverwertung einige hundert Kilo Verpackungsmaterial im Jahr, erklärt er weiter. „Das ist unser Beitrag zu Umweltschutz und Nachhaltigkeit“, betont Josef Dorner.