Fachtag: Fokus auf Bäuerin

Im Gasthaus Muschitz fand nach coronabedingter Pause wieder ein Bäuerinnenfachtag statt.

Bezirksbäuerin Gabriele Biricz freute sich, zahlreiche Bäuerinnen, Winzerinnen, Landfrauen und Interessierte willkommen zu heißen. Bürgermeister Jürgen Karall freute sich, dass der Bezirksbäuerinnenfachtag in Markt St. Martin stattfand und betonte: „Ihr Bäuerinnen werdet in euren Betrieben gebraucht und geschätzt.“

Landesbäuerin Christine Riepl führte aus: „In meiner Funktion sehe ich es als meine Aufgabe, die Rolle der Bäuerinnen und Frauen hervorzuheben. Wir sind tragende Säulen in unseren Betrieben, im agrarpolitischen bzw. gesellschaftspolitischen Bereich haben wir aber noch Aufholbedarf.“ Auch Landwirtschaftskammerpräsident Nationalrat Niki Berlakovich betonte den Stellenwert der Bäuerin. „Neue Ideen wie etwa die Direktvermarktung oder Urlaub am Bauernhof wären ohne sie undenkbar. Unsere Aufgabe ist es aber auch, Sicherheit zu geben. Und die Landwirtschaft gibt den Menschen Sicherheit in Sachen Lebensmittel.“

Im Rahmen des Bäuerinnenfachtages wurden auch langjährige Funktionärinnen geehrt. Außerdem konnten sich Direktvermarkterinnen aus dem Bezirk präsentieren. „Man sieht, wie vielfältig die Bäuerinnen im Bezirk sind.“

Anschließend gab es einen Vortrag der Lebens- und Sozialberaterin Annemarie Mayer zum Thema „Wer fragt, der führt“.

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.