Martini 11.11. – Mit Handwerk und Regionalität in die Zukunft

Traditionell beginnt der Tag mit dem feierlichen Hochamt um 10:00 Uhr und erleben Sie bei der Eröffnung um 11:00 Uhr den mitreißenden Dorftrommler, die eindrucksvolle Darstellung des Heiligen Martin hoch zu Ross sowie die Volksschule mit ihren Darbietungen.

Freuen Sie sich auf burgenländische und Kärntner Volkskultur mit Chor und Tamburica Frankenau sowie dem Gesangsverein Zweikirchen. Musikliebhaber dürfen sich auf Auftritte von „11er Blech“, dem „Musikverein Stegersbach“ und den „Schürzenträgern“ freuen. Für Diskotanz ist ebenfall gesorgt mit „Après-Martini“ mit DJ Miles. Wenn Sie hoch hinauswollen, gibt es für Sie Ballon Fesselstarts von 15:00 bis 19:00 Uhr. Am Martinikirtag in Markt St. Martin dem Landesfeiertag des Burgenlandes, teilen wir Freude, Kultur und Genüsse.

Verbringen Sie diesen besonderen Tag mit uns.

Rund um Martini

Das Programm des Martinivereins Markt St. Martin erstreckt sich auch euer wieder über mehrere Tage und findet seinen Höhepunkt am 11.11:

Traditionelles Ganslessen: Zwischen 1. und 11.11. laden die Gastwirte der Gemeinde, der „Gasthof Muschitz“ in Markt St. Martin, das Gasthaus „Zur Schlossruine“ in Landsee und das Restaurant „Mittelstation“ in Markt St. Martin zum „Ganslessen“ und herbstlichen Schmankerln.

10.11. Martinsnacht Charity-Gala: Genuss auf höchstem Niveau, ein besonderes Ambiente, Martini vorfeiern und dabei Gutes tun! Nach einigen Jahren wieder zurück, möchten wir am Freitag 10. November den Gedanken des Teilens wiederaufleben lassen und in Landsee im Künstlerbauernhof Handler/Wohlfahrt feiern. Mit regionalen Köstlichkeiten, und modernen Touch werden die Köche vom Restaurant Mittelstation einen genussvollen Abend gestalten. Der Reinerlös wird dem Haus St. Stephan Oberpullendorf gespendet.

4.11. Burschenkirtagstanz: Die Freunde von Polka, Walzer und ausgelassener Stimmung kommen am 4.11. auf ihre Kosten. Da wird beim St. Martiner Burschenkirtag zur Unterhaltungsmusik der „Moonlight Music“ im Gasthof Muschitz getanzt und gefeiert.

8.-10.11. Kultur-Highlights, Führungen in Landsee: Auch heuer bieten wir die einmalige Gelegenheit, eine geführte Erkundungstour durch Landsee zu machen. Sie besichtigen das Haus der Mundartdichterin Mida Huber und hören „Mundartgedichte“. Ein Spaziergang führt Sie zur Burgruine Landsee, der ehemals größten Burganlage Mitteleuropas, (Anmeldung erforderlich).

Martini 2023 am 11.11. in Markt Sankt Martin

Foto: zVg

Programm:

10:00 Feierliches Hochamt in der Pfarrkirche

11:00 Feierliche Eröffnung mit dem Hl. Martin hoch zu Ross und der Volksschule Markt St. Martin

11:00 –14:00 Frühschoppen mit dem „11er-Blech“

14:00 und 15:00 Kasperltheater

14:30 Gesangsverein Zweikirchen, Kärnten

15:30 Musikverein Stegersbach

16:15 Chor und Tamburica Frankenau

17:00 – 22:30 Dämmerschoppen mit den „Schürzenträgern“

22:30 – 02:00 „Après-Martini“ im Diskozelt mit DJ Miles

Rahmenprogramm:

11:00 –16:00 Gratis Hüpfburg

11:00 –16:00 Infostände: STRABAG, WMS Konstruktionen Seidl KROSCHU, Rathmanner Dach- und Fassadentechnik, Österreichisches Bundesheer, Kartoffel- und Kürbishof DORNER

11:00 –16:00 Schaustand Sautanz

13:30 –15:00 Ponyreiten mit dem Verein „Kassandra“

13:00 und 15:00 Führungen „Geschichte der Pfarrkirche“

13:00 –17:00 Kindererlebnisstand Naturpark Landseer Berge

15:00 –19:00 Heißluftballon-Fesselstart auf 30m Höhe und zurück (windabhängig)

15:00 und 19:00 Zwischenverlosung aus den Eintrittskarten

20:00 Hauptverlosung - Preise im Gesamtwert von € 4.000,-

Infos:

Eintritt: 5 Euro, für Kinder frei

Jede Eintrittskarte ist ein Glückslos, Verlosungen um 15:00 und 19:00 Uhr!

Veranstalter:

Wir freuen uns auf Ihren geschätzten Besuch! Ihr Martiniverein Markt St. Martin.

Weiterführende Infos gibt es auf www.martinikirtag.at