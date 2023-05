Jubiläum von Markt St. Martin in Ton und Text

Zur Aufnahme des „St. Miat'na“- Marsches war die Mingerl Musi aus Markt St. Martin gemeinsam mit der Gruppe „Gsaungsbriada“ aus Oberrabnitz im Tonstudio in Schlag bei Thalberg in der Steiermark. Die musikalische Leitung übernahm der in Markt St. Martin wohnhafte Komponist, Kapellmeister und Berufsmusiker Christian Schragen persönlich.

Er hat den St. Miat'na Marsch anlässlich des 800-Jahr-Jubiläums, das Markt St. Martin im Vorjahr feierte, komponiert und getextet. Präsentiert wurde der Marsch bei der Angelobung des Bundesheeres. „Wir freuen uns schon auf das wunderbare Ergebnis der Aufnahme“, so die Mitlglieder der „Mingerl Musi“ und der „Gsangsbriada“. „Das war die erste Aufnahme der 'Mingerl Musi“, wir sind sehr stolz darauf. Und stolz sind wir auch auf die Zusammenarbeit mit den 'Gsaungsbriadan'“, meinte Hannes Thiesz von der „Mingerl Musi“.

Die Aufnahme wird auf gängigen Streamingplattformen veröffentlicht, ob es auch auf eine CD gepresst wird, wird noch entschieden.

