Wallfahrt der Unterpetersdorfer nach Mariazell

Anfang August machten sich 15 Pilger und zwei Radwallfahrer aus Unterpetersdorf auf den Weg nach Mariazell. Beim Einzug in Mariazell erwarteten die Fußwallfahrer bereits Pfarrer Georg Lang und viele andere Unterpetersdorfer. Gemeinsam feierte man die Heilige Messe. Musikalisch gestaltet wurde sie von Edith Schlaffer und ihren Enkerln Lea-Sophie und Helena sowie Josef Schlaffer und Mesner Christian Neubauer. Am Abend zogen die Pilger mit einer Lichterprozession in die Pfarrkirche Unterpetersdorf ein. Abschließend gab es eine Agape.