Lehrlinge aus dem Bezirk erfolgreich bei Bundeslehrlingswettbewerb

Die besten Metalltechniker stellten beim Bundeslehrlingswettbewerb ihr Können und Fachwissen unter Beweis. Simon Gebhart und Niklas Schöll vom Lehrbetrieb Werfring in Marz sowie Philipp Kabelik vom Lehrbetrieb Metallbau Dorner in Deutschkreutz traten für das Burgenland an.

Nach der Bewertung der Werke stand fest: Philipp Kabelik vom Lehrbetrieb Metallbau Dorner in Deutschkreutz holte den Vize-Staatsmeistertitel, Niklas Schöll vom Lehrbetrieb Werfring in Marz den dritten Platz. „Auch dieses Jahr haben wir mit unseren Lehrlingen aufgezeigt, was unser Handwerk ausmacht. Sie in unseren Reihen zu haben, zeigt nach außen, wie toll unser Nachwuchs ausgebildet wird“, erklärt Landesinnungsmeister Mario Horvath. Wirtschaftskammerpräsident Andreas Wirth gratulierte: „Eines ist klar: Wer eine abgeschlossene Lehrausbildung hat, der hat eine weltweite Jobgarantie.“