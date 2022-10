Mehrere Schlepper im Bezirk Oberpullendorf verhaftet

Werbung

Im Bezirk wurden in der Vorwoche insgesamt 993 Personen aufgegriffen, darunter 35 Frauen und 32 Kinder. In den vergangenen Tagen wurden auch mehrere Schlepper verhaftet. Am Samstag gegen 8.30 Uhr wurde in Haschendorf ein Fahrzeug mit deutschem Kennzeichen kontrolliert. Neben dem Lenker, einem Türken, befanden sich sieben weitere türkische Staatsbürger im Fahrzeug. Der Lenker wurde vorläufig festgenommen.

993 Personen in einer Woche aufgegriffen

Tags darauf war am Vormittag ein verdächtiges Fahrzeug von Neckenmarkt nach Weppersdorf unterwegs. Der Lenker missachtete die Anhaltezeichen der Polizei und fuhr auf die S31 auf. Bei der Abfahrt Weppersdorf blieb er entgegen der Fahrtrichtung stehen, kletterte über den Wildzaun und lief in Richtung Markt St. Martin davon. Die Polizei hielt den Mann an und nahm ihn fest. Im stehengebliebenen Fahrzeug befanden sich 26 Geflüchtete.

Am Montag in den frühen Morgenstunden wollte ein Ukrainer über die Grenze nach Neckenmarkt fahren. Bei einer Kontrolle nahm das Bundesheer sieben syrische Flüchtlinge im Fahrzeug wahr. Der Schlepper wurde vorläufig festgenommen.

Dienstags in den frühen Morgenstunden wurden zwei Syrer im Bereich der Therme in Lutzmannsburg angehalten, die je mit einem Fahrzeug über die Grenze fahren wollten. Sie waren dabei beobachtet worden, wie sie auf ungarischem Staatsgebiet Flüchtlinge hatten aussteigen lassen, welche dann in den Wald flüchteten. Ein Teil der Flüchtlinge wurde im Nahbereich der Grenze aufgegriffen.

Die beiden Schlepper wurden festgenommen. Ebenfalls am Dienstagmorgen wollten zwei Rumänen mit je einem Fahrzeug mit deutschen Kennzeichen über die Grenze nach Rattersdorf fahren. Bei einer Kontrolle wurden je vier türkische Flüchtlinge in den Fahrzeugen wahrgenommen. Die Schlepper wurden vorläufig festgenommen.

