Mehr als verdreifacht: Über 30.000 Aufgriffe im Bezirk Oberpullendorf

Werbung

Rund 81.000 Migranten wurden im Vorjahr im Burgenland aufgegriffen. Mit 30.297 aufgegriffenen Geflüchteten, darunter 659 Frauen und 766 Kinder, zählt der Bezirk Oberpullendorf zu den am stärksten von Migration betroffenen Bezirken Österreichs. Die meisten Aufgriffe erfolgten in Deutschkreutz und Nikitsch, es gab solche aber in allen Gemeinden entlang der Grenze und auch in Gemeinden, die nicht unmittelbar an der Grenze liegen. 98 Schlepper wurden 2022 im Bezirk festgenommen, burgenlandweit waren es 365. Im Sommer gab es besonders viele Aufgriffe: Ende Juli, (KW 30), Mitte August (KW 33) und Mitte September (KW 37) waren es jeweils zwischen 1.200 und 1.300 Migranten pro Woche. Ein Rückgang der Migrationsbewegungen ist seit Anfang November festzustellen – bis Jahresende sanken die Aufgriffszahlen kontinuierlich auf zirka 200 pro Woche. „Dies hängt vor allem mit politischen Entwicklungen in Europa zusammen“, erklärt Bezirkskommandant Emmerich Schedl. So wurde in Serbien eine Visumpflicht für bestimmte Staaten (Bangladesch, Tunesien und Indien) eingeführt, sodass die Einreise nach Serbien am Luftweg und die Weiterreise auf dem Landweg nach Mitteleuropa erschwert wurde. „Wie weit die Rückgänge mit der Witterung zusammenhängen oder ob es sich um stabile Rückgänge aufgrund der Einführung von Reisebeschränkungen handelt, ist derzeit nicht prognostizierbar“, heißt es vom Bezirkspolizeikommando.

Aufgriffe im Bezirk: Österreichweit an der Spitze

Bei den Aufgriffszahlen führen die Bezirke Neusiedl am See und Oberpullendorf österreichweit das Ranking an. Im Bezirk Oberpullendorf werden zirka 38 Prozent der im Burgenland angehaltenen Fremden aufgegriffen, im Bezirk Neusiedl rund 53 Prozent. Die meisten Aufgegriffenen sind afghanischer Nationalität (rund 30%), knapp ein Viertel Inder (24%), aus Syrien kommen rund 14% und 11% stammen aus Pakistan. Weitere Herkunftsländer sind Bangladesch, Somalia, Indien, Ägypten, Tunesien, Libyen, Irak, Türkei, Palästina, Jemen, Marokko und Libanon. Fast alle aufgegriffenen Migranten stellen einen Antrag auf Asyl (im Bezirk mehr als 90%), da ihnen sonst Zurückweisung droht. Jeder Migrant hat in Österreich die Möglichkeit bei jedem Sicherheitsorgan einen Antrag auf internationalen Schutz zu stellen.

Die Wege der Migrationsbewegung

„Migranten auf der Balkanroute wollen die Staaten entlang der Westbalkanroute verlassen und bewegen sich Richtung Österreich. Sie lassen sich durch Maßnahmen an den Grenzen nur bedingt abschrecken“, so Schedl. „In den Staaten entlang der Westbalkanroute werden die Migranten schlecht versorgt. Der Migrationsdruck auf dieser Route in Richtung Ungarn und in der Folge nach Österreich ist nach wie vor hoch.“ Und Schedl schätzt, dass dieser auch hoch bleiben wird. Entspannungen werden sich nur wetterbedingt im Winter zeigen, ein massiver Rückgang an Aufgriffen sei nicht zu erwarten.

Oberstes Ziel der Polizei im Bezirk ist es, gemeinsam mit dem Bundesheer, die Belastung der Bevölkerung durch Migrationsbewegungen so gering als möglich zu halten. Dies gelinge erfolgreich, da eine Steigerung der Kriminalität, die im Zusammenhang mit der Migration steht (ausgenommen die Schlepperei), nachweislich nicht vorliege. Dazu werden auch auf ungarischem Staatsgebiet Schwerpunktaktionen zur Bekämpfung der Schlepperei durchgeführt. Außerdem werden dazu unter anderem Drohnen, Wärmebildgeräte und Hubschrauber eingesetzt. Der Assistenzeinsatz des Bundesheeres zur Unterstützung der Polizei sei eine wichtige Säule, das Heer erbringe zahlreiche wichtige Unterstützungsleistungen insbesondere beim Aufgriff und bei der Bewachung von Migranten sowie im Transportmanagement. Ebenso wurde der Personaleinsatz der Polizei im Bezirk durch Dienstzuteilungen aus anderen Bundesländern und die tageweise Zuführung von „Unterstützungsstreifen“ aus anderen Bezirken temporär aufgestockt, insbesondere bei den am stärksten durch die Migration und die Grenzkontrollen belasteten Dienststellen an der Grenze.

Jeden Tag ein Schlepper

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.