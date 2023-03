Logistikzentrum für Oberpullendorfer Krankenhaus entsteht

Werbung

Die neue Küche inklusive eines Speisesaals für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Apotheke und das medizinische Depot, die Umkleiden und Garderoben, das Flachwäschelager und die Dienstwäscheausgabe, sowie Anlieferbereiche, Werkstätten und den Müllbereich: Kurz alle nicht-medizinischen Prozesse rund ums Krankenhaus sollen mit dem neuen Krankenhaus-Logistikzentrum unter einem Dach gebündelt werden. Dieses wird auf 840 Quadratmeter am Standort des früheren Schwesternwohnheims dreigeschoßig errichtet. 17,8 Millionen Euro sind für das Projekt budgetiert.

„Alle Pläne sind eingereicht, die Baubewilligung ist erteilt“, heißt es von der KRAGES. Derzeit laufen die Ausschreibungen. Bis Mitte 2024 soll der Bau fertig sein, die Inbetriebnahme ist für Ende 2024 geplant. Im ersten Halbjahr 2023 investiert die KRAGES in Oberpullendorf außerdem in ein neues Röntgengerät in der Radiologie, in eine Belüftungs- und Kühlungsanlage der Station für Innere Medizin sowie in moderne Endoskopie-Waschmaschinen.

Mit dem neuen Logistikzentrum werden Flächen im Spital frei, die für die Weiterentwicklung medizinischer Angebote genutzt werden können. Zuletzt wurden bereits neue medizinische Versorgungsangebote wie die bariatrische Chirurgie etabliert. Hierbei operiert der medizinische Geschäftsführer der KRAGES, Stephan Kriwanek, einmal pro Woche selbst und gibt seine jahrzehntelange Erfahrung in der Adipositas-Behandlung – Legen von Magenschläuchen und Magenverkleinerungen – an junge Kolleginnen und Kollegen weiter.

Aktuell wird auch mehr Endometriose-Kompetenz in der gynäkologischen Abteilung aufgebaut. Auch in der Augenheilkunde sind Erweiterungen der Kapazitäten geplant – vor allem bei Katarakt-Operationen.

