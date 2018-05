Hooman Vojdani aus Weppersdorf schaffte bei der Millionenshow den Sprung in die Mitte. Der 46-jährige Unternehmensberater beantwortete am Montag der Vorwoche neben der Auswahlrunde dreizehn Fragen richtig und in der nächsten Ausgabe wird Armin Assinger ihm die Millionenfrage stellen. Ob für ihn tatsächlich die Funken sprühen, er auf 15.000 Euro zurückfällt oder er sich für den sicheren Gewinn von 300.000 Euro entscheidet, erfährt das Publikum am 4. Juni um 20.15 Uhr in ORF 2.