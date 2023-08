Auftritt von Richard Lugner bei Finale der „Miss Earth“ in Lockenhaus

Am Freitag, dem 25. August, findet in der Lockenhauser Gemeindehalle (ab 19.30 Uhr das Finale der „Miss Earth Austria“ statt (die BVZ berichtete). Nun gab man bekannt, dass der Baumeister Richard „Mörtel“ Lugner nicht nur in der Jury sitzen wird, sondern auch sein Lied zum Besten wird.

Die vierzehn Miss-Anwärterinnen müssen sich nicht nur auf dem Laufsteg beweisen. „Miss Earth unterscheidet sich durch den Fokus auf Umwelt und Nachhaltigkeit von anderen Beauty-Contests“, heißt es auf der Homepage der Veranstaltung (https://missearth.at/), für die MissEarth-Austria von 2019, Melanie Gassner, verantwortlich zeichnet. Und weiter: „Miss Earth verkörpert Schönheit, Charakter und Engagement, sich für Umweltthemen einzusetzen.“ So muss jede Miss ein Herzensprojekt im Umwelt- oder Nachhaltigkeitsbereich vorzeigen und dies auch beim Finale präsentieren. Insgesamt werden vier Kronen bei der Wahl vergeben. MissEarth, MissWater, MissFire und MissAir. Miss-Earth-Austria kann aber nur eine werden. Und eine zehnköpfige Jury - darunter Richard Lugner - hat die schwere Aufgabe zu entscheiden, wer im Oktober Österreich als „Botschafterin“ bei der internationalen Wahl vertreten und für drei Wochen nach Vietnam reisen darf, um Österreich im Wettbewerb gegen mehr als 80 andere Länder zu vertreten. MissEarthAustria bietet noch einen Quotenplatz für eine Burgenländerin zwischen 18 und 26 Jahren (Interessentinnen müssten bereits um 14 Uhr in Lockenhaus sein).

Tickets fürs Österreichfinale, das erstmals im Burgenland stattfindet, sind auf www.eventbrite.at oder bei der Abendkassa erhältlich.