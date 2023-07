Oberloisdorfer wurde zum Vize Mister Austria gekrönt

„Es hat gut gepasst, ich bin ganz happy“, strahlt Marco Art. Der 25-jährige Oberloisdorfer darf sich seit einigen Tagen Vize Mister Austria nennen, denn am Donnerstag fand das große Finale der Mission Austria statt, bei dem Art mit neun anderen Finalistinnen und Finalisten im Rennen um die Titel Mister bzw. Misses Austria im Rampenlicht stand.

Das große Abenteuer startete für ihn aber bereits mit den Castings im Frühjahr. Dass er sich dafür überhaupt mit einem Video und einem Schreiben beworben hat, lag nicht zuletzt an seinen besten Freunden. „Meine Freunde haben mir empfohlen, mich zu bewerben, weil sie sagen, dass ich charismatisch bin und eine offene und lustige Art habe und es eine perfekter Start für mich wäre, mir selbst etwas aufzubauen. Ich habe mir das durch den Kopf gehen lassen und mir gedacht ich melde mich mal an und schaue was passiert. Es hat dann viel Spaß gemacht und ich habe immer mehr Gas gegeben.

Beim Casting waren dann laut Art etwa 50 Personen dabei, 20 davon sind weitergekommen in die sogenannte Academy, die im Superior Hotel AVIVA in Oberösterreich über die Bühne ging mit Catwalk-Training, Moderationstraining, Social Media Schulung, etc. Dabei kristallisierten sich die zehn Finalistinnen und Finalisten heraus. Eine weitere Station am Weg ins Finale war eine Shooting-Reise nach Montenegro. Schon dabei wurden Punkte vergeben, denn wie Mission Austria Mastermind und Inhaberin Kerstin Rigger betont: „Das ist nicht einfach nur eine Wahl, die Mission Austria sieht sich als Plattform, die ganzjährig alles dafür tun wird, die Talente der jungen Menschen zu fördern und sie zu unterstützen.“ Die endgültige Entscheidung über den Titel fiel dann in vier Walks bei der Finalshow, aus der schlussendlich Miss Austria die Oberösterreicherin Valentina Bleckenwegner als Miss Austria und der Wiener Alexander Höfler als Mister Austria hervorgingen. Doch Marco Art sieht sich auch als Zweitplatzierter absolut auf der Gewinnerseite: „Ich habe Sachen gesehen und gelernt, das war einzigartig und ich habe mit Profis zu tun gehabt und gesehen, was Backstage abläuft, das war total interessant. „Im September wird Art dann zusammen mit den anderen Finalistinnen und Finalisten auf der Vienna Fashion Week am Laufsteg stehen — weitere Termine sind bereits in Aussicht.