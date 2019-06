Feuerwehr Kobersdorf feierte 130-jähriges Jubiläum .

In Kobersdorf wurde am vergangenen Sonntag gemeinsam mit den Florianis beim Feuerwehrhaus gefeiert. Kommandant Gerhard Klafsky konnte sich über viele Gäste freuen. In diesem Zuge wurden auch einige Auszeichnungen vergeben bzw. Ernennungen durchgeführt.