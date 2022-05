Volksschule Oberpullendorf: Schüler bei Weltrekordversuch

Mit der größten Ausstellung an Insektenhotels will man am 30. Juni im Schloss Lackenbach einen Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde schaffen.

Mindestens 520 Insektenhotels sind nötig, um den Weltrekord zu knacken. Dabei wollen die Volksschule Oberpullendorf und die Naturfreunde Oberpullendorf mithelfen. Mit großer Unterstützung und unter Anleitung von Naturschutzorgan und Naturfreundeobmann Nikolaus „Miki“ Dominkovits machten sich die Schüler der dritten Klassen an den Bau von insgesamt 65 Stück Insektenhotels, die dann zur Ausstellung in Lackenbach beigesteuert werden sollen.

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden