Neue Leiterin für Schulcluster Lockenhaus/Bernstein

Nachdem Cluster-Leiter Alexander Böhm zurück an die Volksschule Bernstein wechselte und dort die Sandortleitung übernahm, hat man Elke Hasler als neue Leiterin für den Naturparkcluster bestellt. Die 42-Jährige aus Oberwart ist bereits seit 13 Jahren an der Mittelschule Bernstein, wo sie unter anderem als Qualitätsschulkoordinatorin, Schulleiterstellvertreterin und Standortleiterin tätig gewesen war. „Als Mitarbeiterin am National Competence Center für lernende Schulen und für das Ministerium konnte ich wertvolles Wissen und umfangreiche Erfahrungen im Bereich der Schul- und Unterrichtsentwicklung sammeln. Mein Ziel ist es, dies in bestmöglichem Umfang für die Schülerinnen und Schüler des Naturparkclusters einzusetzen“, so Hasler.

