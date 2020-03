Nach italienischem Vorbild waren am Sonntag auch die Österreicherinnen und Österreicher aufgerufen, von ihren Fenstern und Balkonen aus zu musizieren. In Zeiten, in denen die Menschen angehalten sind, aufgrund des Coronavirus das Heim nur notfalls zu verlassen, sollten diese Musiker-Flashmobs von zuhause aus, gute Stimmung verbreiten.

Neben der Bundeshymne wurden auch andere Musikstücke gespielt. So präsentierten Schüler der aktuell geschlossenen Musikschule Deutschkreutz die Stücke, die sie beim Vorspielabend gespielt hätten.