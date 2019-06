Eine 68-jährige Burgenländerin war auf der B50 in Steinberg-Dörfl mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten. Dabei krachte der Wagen in den entgegenkommenden Pkw einer vierköpfigen Familie aus Wien, berichtete die Polizei am Montag.

LPD Burgenland

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde das Fahrzeug der Burgenländerin in den Straßengraben geschleudert. Der ebenfalls total zerstörte Wagen der Familie blieb auf der Fahrbahn stehen.

Die 68-Jährige und eine 34-jährige Wienerin, die als Beifahrerin im anderen Pkw unterwegs war, wurden mit schweren Verletzungen vom Notarzthubschrauber bzw. mit der Rettung in Spitäler eingeliefert. Der 40-jährige Familienvater und die beiden Söhne im Alter von vier Monaten und zwei Jahren wurden zur Beobachtung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.