Pilgerreise des Pfarrverbandes Kobersdorf-Weppersdorf-Lackenbach

Auf dem Programm standen Assisi, Loreto, Orvieto sowie die Städte Modena und Ferrara. In Loreto, einem der wichtigsten Marienwallfahrtsorte der Welt, feierte Pfarrer Shinto, nach einem Besichtigungsrundgang durch die Stadt, mit den Reiseteilnehmern einen Gottesdienst in der Basilika. In Assisi, der Stadt des Heiligen Franziskus und der Heiligen Klara wurden die meisten Sehenswürdigkeiten besichtigt- so die imposante Basilika San Francesco, die Basilika Santa Chiara, die Kathedrale San Rufino, die Kirche San Damiano, die Basilika Maria degli Angeli usw. Gottesdienste mit Dechant Shinto in Assisi fanden in der Basilika San Francesco und in der Basilika Maria degli Angeli statt.

„Sehr interessant verlief auch der Tagesausflug nach Orvieto. Nach einem ausführlichen Stadtrundgang zelebrierte Dechant Shinto mit den Gläubigen einen Gottesdienst im Dom von Orvieto. Der Dom beeindruckt mit seiner prachtvollen Fassade und den weltberühmten Fresken von Luka Signorelli. Anschließend wurden noch Teile der unterirdischen Stadt Orvietos in Augenschein genommen“, so die Teilnhemer.

Bei der Heimreise erfolgten Besichtigungen der am südlichen Rand der Poebene gelegenen Stadt Modena mit dem Dom sowie der wunderschöne Renaissance-Stadt Ferrara, mit ihrer neun Kilometer langen Stadtmauer, dem Dom und dem Wasserschloss.