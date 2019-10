Testen, was das Zeug hielt. Das war das Motto beim Stihl Testtag bei Mow Joe’s.

Die Gäste konnten Stihl-Geräte hautnah in Aktion erleben und testen, was das Zeug hielt. In einer lockeren Atmosphäre konnten die Besucher erfahren, wie Stihl-Geräte die Arbeit erleichtern. Mow Joe’s-Geschäftsführer Gernot Major beriet die Interessierten fachkundig und führte die hochwertigen Produkte selbst vor. Für Speis und Trank wurde ebenfalls bestens gesorgt.