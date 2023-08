„Eidaxl Combo“ zu Gast beim Sommerausklang in Lutzmannsburg

Am Montag, dem 28. August, wird die „Eidaxl Combo“ mit Manuel Komosny und Friedrich Schnalzer beim Weingut Hans Rohrer zu Gast sein. Dies ist der letzte Abend der Reihe „Montags im Hof“ für dieses Jahr im Lutzmannsburger Weingut. Beginn ist um 18 Uhr. Die „Eidaxl Combo“ wird mit humorvollen Mundart-Liedern, einem großes Sammelsurium an Austropop- & Deutschpop-Covers und außergewöhnlichen Instrumenten (Didgeridoo, Ukulele, Flöten, Cajon, etc.) die Weinverkostung begleiten.