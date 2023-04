Musik als Verbindung Viertes Liszt-Forum in Raiding will zwei Schulen vernetzen

Lesezeit: 2 Min BR BVZ Redaktion

Der Franz Liszt-Verein mit Obmannstellvertreter Bürgermeister Markus Landauer, Präsident Martin Haselböck und Obmann Manfred Fuchs lädt zum Forum in die Lisztbibliothek. Foto: Franz Liszt Verein Raiding

D er Franz Liszt-Verein Raiding veranstaltet am Mittwoch, dem 26. April von 9 Uhr bis 13 Uhr, in der Liszt- Bibliothek in Raiding sein 4. Liszt- Forum.