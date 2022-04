Raidinger Bauernmarkt startet in in die dritte Saison

Werbung Sankt Margarethen Anzeige Hausmesse bei WAHA am 06. und 07. Mai

Unter dem Motto „Regionales in Raiding“ findet am 30. April, am letzten Samstag im Monat, der Bauernmarkt in Raiding wieder statt. Nach der Winterpause präsentieren die rund 25 Direktvermarkter von 8.30 bis 12.30 Uhr entlang der Lisztstraße ihre regionalen und saisonalen Produkte.

„Wir freuen uns, dass es wieder losgeht. Ein besonderes Highlight beim ersten Termin wird der Live-Auftritt der jungen Musikgruppe ‚In vino veriBrass‘ sein, die um zirka 10 Uhr ihren Auftritt während des Bauernmarktes absolvieren wird“, freuen sich die beiden Organisatoren und Gemeinderäte Marcus Gullner und Michaela Tesch-Wessely.

Non-Food-Anbieter bei „Regionales in Raiding“

Neben Produkten der Raidinger Produzenten wie Honig, Schnaps, Wein, Wildprodukte, Frizzante und Fischspezialitäten warten auf die Bauernmarkt-Gäste auch andere regionale Schmankerl wie Milchprodukte, Ziegen-, Schafs- und Hartkäse, Mehlspeisen und Strudel sowie Straußenfleisch, Obst, Buchweizen, Teigwaren, Wurstschmankerl, Chutneys, Pestos, Marmeladen, Bio-Gemüse, Säfte, Brot und Eier.

Heuer sind auch erstmals regionale Dienstleister und Non-Food-Produkte dabei, wie Handgefertigtes aus Holz, Filzkunst sowie ein Messerschleifer und die Raidinger Volksschule mit Selbstgebasteltem. „Wir freuen uns, dass wir das Angebot der Produkte und deren Vielfalt seit Beginn im Jahr 2020 stetig erweitern konnten und immer wieder mit neuen Anbietern ergänzen können“, berichten Gullner und Tesch-Wessely.

In diesem Jahr wird es noch sechs weitere Bauernmarkt-Termine geben: 30. April, 28. Mai, 25. Juni, 30. Juli, 27. August und 24. September - immer am letzten Samstag im Monat.

