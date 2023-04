Tour durchs Burgenland: Liszt-Festival macht Schule

Musik von Liszt, Débussy und Chopin anstatt Algebra und Englisch-Vokabel: Für einige Klassen des Gymnasiums „Franz Liszt“ gab es am Montag eine ganz besondere Schulstunde. In Oberpullendorf erfolgte nämlich der Startschuss zur Lisztomania@School-Tour, in deren Rahmen Liszt Festival Raiding-Intendant Eduard Kutrowatz und die Starpianistin Kateryna Titova einige Schulen im Burgenland besuchten, um das Festival mit seinem Klavier-Zyklus „Kosmos Klavier“, zu präsentieren und speziell bei einem jungen Publikum die Begeisterung für die Musik Franz Liszts und sein Erbe zu wecken.

„Wir wollen junge Menschen für Kultur und Kunst begeistern, um sie ins Konzert zu holen“, betont Eduard Kutrowatz. „Für junge Menschen ist Kultur oft zu 48 Sekunden auf Tik Tok geworden, aber Kultur ist mehr. Kultur ist ein emotionales Erlebnis, das nur durch die Begegnung und den Dialog möglich ist.“ Und genau diese Begegnung mit rund 500 Schülern und Schülerinnen der Unter- und Oberstufe suchte Kutrowatz gemeinsam mit seiner ukrainischen Pianisten-Kollegin Kateryna Titova, die in den nächsten drei Jahren auch als Artist in Residence mit eigenem Orchester in Raiding tätig sein wird. „Mir als professioneller Pianistin und Mutter zweier Kinder ist es besonders wichtig, den Wert der Musik an die nächste Generation weiter zu geben“, so Titova zur Tour. Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz betonte, dass man die jungen Menschen abholen müsse, indem man Kultur und Musik für diese erlebbar macht.

Dies versucht man am „Franz Liszt“-Gymnasium, das diesen Namenszusatz seit 2011, dem Jahr des 200. Geburtstags von Franz Liszt, trägt, auch über diese neue Initiative hinaus. „Uns ist es ein großes Anliegen, dass Liszt Thema im Unterricht ist und wir versuchen in sämtlichen Unterrichtsgegenständen die Person Franz Liszt hoch zu halten“, so Direktor Markus Neuhold.

Liszt im Mittelpunkt. Direktor Markus Neuhold, Bildungsdirektor Heinz Zitz, Starpianistin Kateryna Titova, Liszt Festival-Intendant Eduard Kutrowatz und Kulturbetriebe Burgenland-Geschäftsführerin Barbara Weißeisen-Halwax wollen bei der Jugend die Begeisterung für klassische Musik im Allgemeinen und Franz Liszt im Besonderen wecken. Foto: BVZ/Grabner, Michaela Grabner

Die Lisztomania-Tour soll übrigens eine Fortsetzung finden. Interessierte Schulen oder Klassenverbände können sich direkt beim Liszt Festival Raiding sowohl für die Tour als auch für Konzerte anmelden.

