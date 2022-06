Klingender Schlosspark Lackenbach: Musikschulen präsentieren Können

Werbung

Am Freitagnachmittag brachten zahlreiche junge Menschen den Schlosspark in Lackenbach zum Klingen. Die Carl Goldmark Musikschule und die Zentralmusikschule Oberpullendorf luden unter der Leitung von Julia Horvath-Wieder zum ersten Mal ein, ein paar Nachmittagsstunden in musikalischer Gesellschaft zu verbringen. Im Stationenbetrieb konnte man die jungen Musikerinnen und Musikern zuhören, die im ganzen Schlosspark ihr Können präsentierten.

Für die jungen Besucher gab es darüber hinaus einige Rätsel zu lösen und Preise zu gewinnen: Unter anderem ein Semester Instrumentalunterricht an der Musikschule.

