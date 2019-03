Zur Mitternachtseinlage tat das dann ein Ensemble besonders kreativer Musiker, die mit Boomwhackers – das sind Schlaginstrumente in Form von unterschiedlich langen Kunststoffröhren – auf ihren eigenen Köpfen und denen der daneben stehenden Musiker unter anderem „Eye of the Tiger“ und „Der Steirische Brauch“ spielten.