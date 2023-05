Neckenmarkterin veröffentlichte erstes Buch

Das Schreiben war schon von klein auf Anja Schreiners größte Leidenschaft. „Ich wollte tatsächlich bereits als Jugendliche ein Buch verfassen. Dies ist mir jedoch nicht gelungen. Geschrieben bzw. gereimt habe ich in den vergangenen Jahren aber dennoch immer wieder - beispielsweise für Geburtstage und freie Trauungen“, erzählt die Neckenmarkterin, die als Diplomsozialbetreuerin in der Behindertenarbeit tätig ist und derzeit auch kurz davor ist, ihre Ausbildung zur Lerntherapeutin sowie zum Kinder- und Elterncoach abzuschließen.

Am Weg zu ihrem ersten Präsenztag am Apädo-Institut in Wien kam ihr die Idee, eine Geschichte zu verfassen, die Kindern Mut macht und gleichzeitig die Option der Lerntherapie aufzeigt. „In der U-Bahn habe ich dann in der halben Stunde bis zum Westbahnhof meine erste Geschichte ‚Leo Löwe und das komische Gefühl im Bauch‘ in mein Handy getippt“, so Schreiner.

„Lerntherapie kann für viele Kinder DIE Lösung sein“

In „Löwenstarke Geschichten“ erzählt die frisch gebackene Autorin unter anderem die Geschichte von Leo Löwe, der Lerntherapeutin Anja Ameise besucht, nachdem seine besten Freunde nichts mehr mit ihm zu tun haben möchten und er die Freude am Lernen verliert. „Gleichzeitig ploppten in meinem Kopf weitere Geschichten auf und es keimte bald der Wunsch in mir, diese auch drucken zu lassen. Ich stieß ziemlich bald auf die Seite ‚story.one‘ - die jungen, neuen Autoren eine Plattform bietet und sich perfekt eignet, in das Autoren-Business einzusteigen“, berichtet Schreiner, die ihr erstes Kinder-Buch schlussendlich am 13. Mai in Händen halten konnte. „Die Nachfrage danach ist größer als ich es mir je erträumen hätte können und zeigt nun auch mir, dass ich selbst löwenstark bin und alles schaffen kann. Dies ist auch das Hauptmotto meiner Geschichten“, so die Autorin.

Weitere Bücher geplant

Das Buch „Löwenstarke Geschichten“ ist auf Thalia, Amazon und bei der Autorin selbst erhältlich. Am 13. Juni findet eine Lesung im „FreuRaum“ Eisenstadt statt. Auch eine Fortsetzung der Mutmach-Geschichten für Kinder ist geplant. „Demnächst möchte ich mit einem neuen Buch beim ‚Young Story Teller Award‘ von story.one mitmachen. In dieses Buch werde ich zwei besondere Geschichten in mehrere Kapitel packen, die die aktuellen Themen Akzeptanz von Menschen mit Behinderung und Menschen aus der LGBTQIA+ Community aufgreifen und somit vielleicht eine Chance auf eine gute Platzierung haben. Ich würde es mir sehr wünschen, um ein Zeichen in der Gesellschaft zu setzen.“

Anja Schreiners Traum wäre es, mit ihren Geschichten von Schule zu Schule zu reisen und Kindern Mut zu machen. „Meine Erzählungen beinhalten wichtige Themen, die Schüler tagtäglich beschäftigen oder selbst betreffen. Wörter wie Barrierefreiheit oder beispielsweise Mobbing haben Erklärungsbedarf und bieten viel Platz für Diskussionen nach meinen Lesungen. Ich möchte im Bereich des ‚Sozialen Lernens‘ mit Workshops an Schulen Fuß fassen. Gleichzeitig würde ich mir gerne über die Sommerferien eine eigene Praxis für Lerntherapie und Coaching in meinem Elternhaus in Neckenmarkt aufbauen“, erzählt Schreiner.

