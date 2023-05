Kinderfreunde Ritzing feierten Muttertag

Die Kinderfreunde veranstalteten am Samstag das jährliche Muttertagsbasteln, bei dem die Kinder die Gelegenheit hatten, für Mama und Oma Geschenke wie bunte Karten und bedruckte Kissenbezüge zu machen. Diese konnten sie dann am darauffolgenden Tag herschenken: Am Sonntag wurde schließlich zur Muttertagsfeier ins Pfarrheim geladen. Die Kinderfreunde gestalteten die Muttertagsfeier gemeinsam mit den Kindern mit Gedichten und einem Lied. Bürgermeister Jochen Müllner spendierte jeder Frau einen Blumenstock.

Die Kinderfreunde gestalteten gemeinsam mit den Kindern die Muttertagsfeier. Foto: privat

Die Kinder trugen Gedichte und Lieder vor. Foto: privat

