Robert Trimmel: Rückkehr auf die Bühne in Oberpullendorf

Ganze 14 Jahre lang stand Kabarettist und Autor Robert Trimmel nicht mehr auf der Bühne. Am vergangenen Samstag feierte er im 14-er Haus ein kleines Comeback.

Mit im Gepäck hatte er Schmankerl aus seinen Mundartbänden „Da Bleistifd is nu imma gschbidzd“ und „Gschtöate Vahötnisse“ sowie aus seinen hochdeutschen Büchern „Neues von Ferdinand“ und „Nur die Wahrheit, nichts gelogen“. Außerdem gab Trimmel auch Auszüge aus seinen zahlreichen Kabarettprogrammen zum Besten. Musikalischen Support auf der Bühne hatte er dabei von der Jazzformation „Paco“, die früher mit ihm auf Tour war.

„Es ist eine Hetz, wenn man nach 14 Jahren wieder was macht. Die Idee dazu hatte Christof Deissl und so war ich nun erstmals in Oberpullendorf zu Gast“, schildert der gebürtige Niederösterreicher.

Robert Trimmel war seit 1990 als Kabarettist in ganz Österreich unterwegs und hat insgesamt 16 Programme gespielt. Anfang der 80er sind seine ersten von insgesamt zwölf Publikationen erschienen. Seit dem Jahr 2006 beschäftigt er sich auch mit der Malerei.