Kino Oberpullendorf schließt: Viel Bedauern und Flut an Dankesworten

„Wir sind überwältigt! Mit dieser Fülle von derart positiven, liebenswürdigen, wertschätzenden, anteilnehmenden, tröstenden, aufbauenden Reaktionen und Kommentaren haben wir in unseren kühnsten Träumen nicht gerechnet“, schreibt Familie Treiber auf der Facebook-Seite des Kinos Oberpullendorf. Seit man dort am Freitag Abend bekanntgegeben hat, dass das Kino seine Pforten nun endgültig schließen wird, haben zahlreiche Kinofans ihre Dankbarkeit für viele schöne Stunden, ihr Bedauern aber auch ihr Verständnis für diesen Schritt und ihr Mitgefühl zum Ausdruck gebracht.

Ausschlaggebend für die Schließung sind nämlich gesundheitliche Probleme von Kinobetreiber Oliver Treiber. „Seit seiner letzten schweren Operation im April 2020 ist Oliver nicht mehr „der Alte“. Trotzdem haben wir gemeinsam versucht, das Kino weiter zu erhalten. Drei Jahre lang ist uns das mit großem persönlichem Einsatz gelungen, aber nun ist es nicht mehr möglich. Es tut uns unendlich leid, doch wir müssen jetzt unser Kino schließen“, schreibt die Familie dazu auf der Facebook-Seite und auf der Webseite des Kinos.

Kino seit 1926 ein Familienbetrieb

Gerne hätte man in drei Jahren noch den 100. Geburtstag des Kinos gefeiert. Das Kino Oberpullendorf war eines der beiden letzten Kinos im Burgenland, die privat geführt wurden. 1926 hatte Oliver Treibers Urgroßvater Michael Klemm, das Kino begründet. Dort, wo heute das Kloster steht, ließ er das Hotel Klemm mit Tanzsaal und Kino errichten. Als er dieses an die Kirche verkaufte, baute er mit dem Erlös aus dem Verkauf ein kleineres Kino am heutigen Standort. In den 50er-Jahren boomte die Kinobranche und so wurde über das kleine Kino ein großes mit 358 Plätzen gebaut – der heutige große Kinosaal, in dem nun 200 Plätze sind. 1997 wurden dann die zwei kleinen Säle mit 50 bzw. 42 Sitzplätzen dazugebaut, damals führten schon Hans Peter (Joe) Treiber und Jutta Treiber (Enkelin des Gründers) das Kino, das sie 1976 übernommen hatten, als Sohn Oliver sieben Jahre alt gewesen war.

„Schon damals habe ich gewusst, dass ich das Kino einmal weiterführen möchte. Und schon damals hat es mir Spaß gemacht, am Buffet zu stehen. Es war ein Highlight für mich, als ich mit zwölf Jahren zum ersten Mal Karten verkaufen durfte“, erzählte Oliver Treiber im Herbst in einem BVZ-Interview. Von 1996 bis 2005 waren die Besucherzahlen immer ansteigend. Im Juni 2013 wurde das Kino erstmals geschlossen, schließlich entschied man sich dann aber doch die beiden kleineren Säle mit digitaler Technik auszustatten und den großen Saal als Kultursaal weiterzuführen und so war 2015 Neueröffnung gefeiert worden und es hieß für weitere neun Jahre „Film ab!“ und viel Kultur.