Piringsdorfer bei Hilfseinsatz: Neun Menschen aus Trümmern gerettet

„Ein Großteil der Häuser war komplett zusammengestürzt, von teils zehnstöckigen Häusern hat man nichts mehr gesehen als Schutt. Andere sind nicht mehr bewohnbar, weil der unterste Stock eingebrochen ist und die oberen schief stehen“, schildert der Piringsdorfer Andreas Treiber die Situation bei seiner Ankunft in der von starken Erdbeben erschütterten türkischen Provinz Hatay.

84 Soldatinnen und Soldaten des Katastrophenhilfeelements „Austrian Forces Disaster Relief Unit“ (AFDRU) des Bundesheeres wurden aus Österreich in die Türkei entsendet, um den Rette- und Bergeinsatz im Erdbebengebiet zu unterstützen. Einer von ihnen war Andreas Treiber. Der Piringsdorfer war eine Zeit lang als Berufsoldat tätig und war schon bei sogenannten regulären Auslandseinsätzen in Libanon, in Bosnien und im Kosovo dabei. Dies war aber sein erster AFDRU-Einsatz.

Treiber hat sich für diesen nach einem Aufruf seines Kommandanten freiwillig und spontan gemeldet. Das AFDRU-Kontingent bestand aus drei Rette- und Bergegruppen, Militärmedizinern, Logistik- und Hygieneexperten sowie Hundeführern und Bergerettern. Es wurde bis zu sechzehn Stunden am Tag gearbeitet. Währenddessen bebte die Erde weiter. „Es gab beinahe stündlich Erdbeben, wobei auch stärkere dabei waren“, berichtet Treiber.

Mit Hunden und technischer Ortung durch Schallgeräte arbeiteten sich die Helfer vor, um Schritt für Schritt näher an das Geräusch und damit möglicherweise einen verschütteten Überlebenden zu kommen. Dabei wird händisch oder mit dem Bagger, je nachdem was man zur Verfügung hat, gegraben und Schutt entfernt. „Wir haben neun Menschen gerettet“, erzählt Treiber. Als Mitglied des Bergetrupps gehörte er zu jenen, die durch schmale Öffnungen unter die Schuttberge hineinkletterten, um Überlebende zu befreien und Opfer zu bergen.

„Die Leute sind auf der Straße gesessen und haben gewartet, dass wir ihnen helfen. Es gab Leute, die haben nichts mehr gehabt, weder ein Zuhause noch Verwandte und trotzdem waren sie freundlich zu uns und haben uns warmen Tee gegeben“, schildert Treiber.

Für den Feuerwehrmann ähnelt die Arbeit in der Bergegruppe jener der Feuerwehr. „Es sind Klassifizierungen notwendig, dass man solche Einsätze machen darf“, schildert Treiber. Notwendig ist außerdem das Einverständnis des Dienstgebers. „Ich möchte mich bei der Firma Kroschu und meinem Abteilungsleiter bedanken, der mir diesen Einsatz ermöglicht hat. Mein besonderer Dank gebührt aber meiner Familie sowie meinen Freunden, die zu jeder Zeit hinter meiner Entscheidung standen und immer für mich da waren, egal um welche Uhrzeit. Ohne diesen Rückhalt hätte ich den Einsatz nicht machen können.“

